Власти МО предлагают ужесточить наказание за несанкционированные свалки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Московской области собираются внести законопроект об ужесточении наказания за несанкционированное размещение отходов и формирование свалок, сообщил министр экологии региона Александр Коган на круглом столе, посвященном взаимодействию власти и бизнеса в сфере обращения с отходами.

"Во-первых, мы предлагаем увеличить размер штрафов за несанкционированный сбор физлицами. Дальше — изъятие орудий производства, это сегодня происходит только до момента завершения административного дела", — отметил Коган.

Изъятая техника, по словам министра, должна продаваться на аукционе, а деньги поступать в государственный бюджет. В законопроекте также предусматривается наказание для владельца участка, на котором размещается нелегальная свалка.