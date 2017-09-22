В Якутии пытаются спасти белого медвежонка

Медведицы рядом не наблюдалось. Немного поиграв с местными собаками, медвежонок убежал. Не обнаружили его и посланные из Среднеколымска инспекторы охраны природы. Специалисты предположили, что малыша могли съесть его бурые сородичи, которых немало в этих краях, сообщает сайт программы "Белый медведь".
Однако 19 сентября его встретили на берегу речники, а 20-го числа маленького хищника снял охотник.
22 сентября жители Среднеколымского района сообщили об этом в министерство охраны природы Якутии. На место сразу же выехал начальник инспекции Иван Белоногов.
Это отдаленный район, почти 200 км по реке от районного центра, но есть надежда, что медвежонок будет держаться у реки. Сейчас решается вопрос о возможности изъять медвежонка из природы.
Медвежонок молодой, примерно девять месяцев, и находится, судя по видео, в неплохой форме. Однако он не сможет самостоятельно выжить в природе и погибнет, отметил Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов НЭЦ "Морские млекопитающие".
"Сегодня в 5 утра мы консультировались с экспертами минприроды Якутии — нужно действовать быстро, на севере погода может быстро испортиться. У нас есть шанс спасти его, важно, что к процессу подключились специалисты Якутского и Московского зоопарков", — подчеркнул он.