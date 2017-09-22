В Якутии пытаются спасти белого медвежонка

В начале сентября одинокий белый медвежонок вышел к селу Сылгы Ытар в Среднеколымском районе Республики Саха (Якутия).

Медведицы рядом не наблюдалось. Немного поиграв с местными собаками, медвежонок убежал. Не обнаружили его и посланные из Среднеколымска инспекторы охраны природы. Специалисты предположили, что малыша могли съесть его бурые сородичи, которых немало в этих краях, сообщает сайт программы "Белый медведь".

Однако 19 сентября его встретили на берегу речники, а 20-го числа маленького хищника снял охотник.

22 сентября жители Среднеколымского района сообщили об этом в министерство охраны природы Якутии. На место сразу же выехал начальник инспекции Иван Белоногов.

Как вести себя при встрече с белым медведем? © Руслан Слепцов Оленеводы на арктическом побережье Якутии отметили, что белые медведи стали часто появляться в тундре, подходить близко к стадам © Руслан Слепцов Оленеводы на арктическом побережье Якутии отметили, что белые медведи стали часто появляться в тундре, подходить близко к стадам © Виктор Никифоров По просьбе оленеводов эксперты из Москвы совместно со специалистами министерства охраны природы Якутии разработали специальную инструкцию «Меры безопасности при появлении белого медведя в районе работы оленеводческих бригад» © Виктор Никифоров По просьбе оленеводов эксперты из Москвы совместно со специалистами министерства охраны природы Якутии разработали специальную инструкцию «Меры безопасности при появлении белого медведя в районе работы оленеводческих бригад» © Виктор Никифоров Для представителей общин «Турвааургин» и «Ньютенгли» был проведен специальный инструктаж и вручена памятка по технике безопасности и средства отгона белого медведя. © Виктор Никифоров Для представителей общин «Турвааургин» и «Ньютенгли» был проведен специальный инструктаж и вручена памятка по технике безопасности и средства отгона белого медведя. © Виктор Никифоров Белый медведь тысячи лет проживал на этой территории. Человек должен быть готов к встрече и знать, как себя вести © Виктор Никифоров Белый медведь тысячи лет проживал на этой территории. Человек должен быть готов к встрече и знать, как себя вести © Виктор Никифоров Обучение мерам безопасности при встрече с белым медведем очень важно не только для Якутии, но и для других арктических регионов России, отмечает один из авторов инструкции, эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров. © Виктор Никифоров Обучение мерам безопасности при встрече с белым медведем очень важно не только для Якутии, но и для других арктических регионов России, отмечает один из авторов инструкции, эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров. /

Это отдаленный район, почти 200 км по реке от районного центра, но есть надежда, что медвежонок будет держаться у реки. Сейчас решается вопрос о возможности изъять медвежонка из природы.

Медвежонок молодой, примерно девять месяцев, и находится, судя по видео, в неплохой форме. Однако он не сможет самостоятельно выжить в природе и погибнет, отметил Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов НЭЦ "Морские млекопитающие".

"Сегодня в 5 утра мы консультировались с экспертами минприроды Якутии — нужно действовать быстро, на севере погода может быстро испортиться. У нас есть шанс спасти его, важно, что к процессу подключились специалисты Якутского и Московского зоопарков", — подчеркнул он.