В подмосковном карьере ЗИЛ предотвращено образование нелегальной свалки

Совместно с оперативниками ОБЭПа и ФСБ инспекторы эконадзора Московской области остановили незаконное размещение отходов в карьере ЗИЛ в округе Дзержинском, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Подмосковья.

По результатам проверки было арестовано 16 единиц спецтехники, в том числе самосвалы, мусоровозы и один бульдозер. Объем строительного и коммунального мусора составил около 10 тысяч кубометров.

Для определения ущерба, нанесенного окружающей среде, инспекторы взяли пробы грунта и отходов. На основании полученных данных будет возбуждено уголовное дело.