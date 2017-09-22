На Новом Арбате наступит "Экоосень"

В рамках фестиваля «Золотая осень» на Новом Арбате пройдет специальная программа "Экоосень", посвященная Году экологии, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

На улице будет работать несколько площадок: выставка "Природа России", в которую войдут фотографии пейзажей и редких природных явлений, библиотека, где будут проводиться бесплатные мастер-классы по созданию предметов декора и аксессуаров из вторичного сырья, торговые шале и детская экошкола с лекциями и экскурсиями.

Также в городе установят контейнеры для раздельного сбора мусора и приема использованных батареек и откроют пункты по обмену макулатуры на книги.