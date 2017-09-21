Более 50 тысяч человек приняли участие в акциях Года экологии в Крыму

По итогам прошедших месяцев более 50 тысяч жителей Республики Крым приняли участие в экологических мероприятиях, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Например, экологическая акция "Крым — регион экологической безопасности и чистоты" для учащихся общеобразовательных школ региона привлекла более 20 тысяч волонтеров, а в республиканском природоохранном мероприятии "Неделя экологии" приняли участие 30 библиотечных учреждений и 500 человек.

Также в рамках проекта "Эколята-дошколята" была проведена интеллектуальная олимпиада по экологии среди дошкольников, в которой приняли участие 36 детей из 18 детских садов.

Турнирная программа "Экос", посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, прошла в рамках проекта "Молодые защитники природы" и привлекла 18 команд из 17 регионов Крыма, а в XV Республиканском слете юных экологов приняли участие более 200 детей и педагогов.

Межрегиональный слет юннатов "Мой голос за природу", прошедший в Крыму в первый раз, собрал 200 человек.

Также на территории региона было проведено более 50 субботников по благоустройству и озеленению улиц, парков, скверов, зон отдыха, берегов рек и водохранилищ, ликвидированы 233 несанкционированные свалки. Волонтеры, сотрудники местных администраций и экоактивисты убрали более 507 тысяч квадратных метров мусора и высадили примерно 6 тысяч деревьев и кустарников.