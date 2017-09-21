Сотрудники Кроноцкого заповедника победили в конкурсе "Лучший по профессии" среди сотрудников особо охраняемых природных территорий, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Первое место в номинации "Молодой исследователь" заняла геоботаник Мария Откидач, которая работает в заповеднике с 2011 года.

"Работа в заповеднике дает молодым специалистам возможность профессионального роста. Это участие в международных конференциях, обмен знаниями с коллегами из других заповедников и научно-исследовательских институтов", — делится научный сотрудник.

Второе место в номинации "Старый служака" занял руководитель оперативной группы Кроноцкого заповедника, старший государственный инспектор Сергей Шурунов. "Я считаю, что работа сотрудников заповедника должна заключаться не только в выявлении нарушителей и борьбе с браконьерством. Нужно активно работать с жителями территорий, граничащих с заповедными, в первую очередь с детьми", — отмечает Шурунов.

29 сентября 2017 года на Международном форуме по особо охраняемым территориям в Сочи состоится награждение победителей.