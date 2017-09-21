В 61 регионе начали разработку зеленых щитов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Порядка 10 миллионов гектаров экологически эффективных территорий может попасть в состав зеленых щитов вокруг региональных центров России, сообщила пресс-служба ОНФ.

Эксперты движения подвели промежуточные итоги формирования зеленых щитов в российских регионах, согласно которым в настоящее время заявления о создании лесопарковых зеленых поясов в региональные общественные палаты направлены в 61 регионе.

"Сегодня зеленый щит является самым действенным инструментом по защите экологически эффективных территорий от негативных последствий закона о лесной амнистии", — цитирует пресс-служба движения координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева.

Он добавил, что в ряде субъектов активисты встречают сопротивление со стороны органов власти.

"Мы внимательно следим за ситуацией в этих регионах и будем до конца отстаивать право населения на благоприятную окружающую среду", — заключил Гутенев.