В Карелии до конца года будет создан национальный парк "Ладожские шхеры"

В Республике Карелия до конца 2017 года будет создан национальный парк "Ладожские шхеры", сообщает пресс-служба Минприроды. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен Минприроды России и направлен на экспертизу в Министерство юстиции РФ.

Особо охраняемая природная территория создается для сохранения наиболее ценных природно-ландшафтных комплексов и объектов побережья северного Приладожья, имеющих исключительное природоохранное, историко-культурное и туристско-рекреационное значение.

Основной природной особенностью создаваемого национального парка является уникальный шхерный ландшафт по берегам пресноводного водоема, не имеющий аналогов в России и Европе. Острова Ладожского озера и прибрежные территории северного Приладожья обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия.

"Создание парка призвано обеспечить устойчивое природопользование в бассейне Ладожского озера с соблюдением высоких стандартов в области охраны природы. Одной из важнейших задач проектируемой особо охраняемой природной территории является также развитие экологического туризма. Привлечение инвестиций в эту сферу позитивно скажется на социально-экономическом развитии региона, что позволит повысить уровень жизни местного населения", — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.