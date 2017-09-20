Семь снежных барсов попали в объективы фотоловушек на Алтае

Семь ирбисов попали в объективы фотоловушек в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. Новые данные получены во время пятой добровольческой экспедиции "По следам снежного барса", сообщает пресс-служба учреждения.

По предварительным данным, фотоловушки зафиксировали семь разных особей ирбиса — барса Хоргая, самку с тремя годовалыми котятами и двух молодых самцов приблизительно четырех лет. На данный момент обработка полученного материала продолжается.

С 8 по 15 сентября 2017 года волонтеры обследовали хребет Чихачева, проверяли работающие фотоловушки и устанавливали пять новых камер.

В экспедиции участвовали 14 добровольцев из Курска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Томска, Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска.