Донской призвал россиян становиться "резидентами заповедной страны"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил приветствие участникам Международного молодежного слета друзей заповедных островов, который проходит с 19 по 23 сентября 2017 года в Хакасии, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Сегодня здесь собрались молодые специалисты и волонтеры, а также педагоги из разных стран мира. Всех вас объединяет одна общая цель — сберечь самые ценные, уникальные заповедные острова и островки России. И мы очень хотим, чтобы чувство гордости за заповедную Россию переполняло сердца школьников, студентов и, конечно, взрослых, потому что стать резидентом заповедной страны никогда не поздно", — отметил министр.

Донской также выразил уверенность, что совместная работа молодежи из стран ближнего и дальнего зарубежья позволит воспитать ответственных граждан, способных сохранить природные богатства для будущих поколений. "Не сомневаюсь, что в дни проведения слета мы услышим много интересных идей и перспективных предложений, которые будут использованы в работе Министерства природных ресурсов и экологии РФ", — добавил он.

Международный слет друзей заповедных островов является одним из ключевых эколого-просветительских мероприятий Года особо охраняемых природных территорий и посвящен 100-летию заповедной системы России. Мероприятие призвано привлечь внимание общества к особой роли заповедных территорий в вопросах сохранения природного и культурного наследия нашей страны.