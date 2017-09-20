В Госдуме могут создать рабочую группу по проблемам городской экологии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Нижней палате парламента может появиться рабочая группа по проблемам городской экологии. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Законодательство в данной сфере требует отдельного изучения, отметил парламентарий. По его мнению, проекты, подготовленные в рамках группы, смогут повысить качество проживания жителей в городах. "Мы должны сформулировать доказательные требования по поводу разумной и комфортной среды", — отметил он на заседании комитета.

Депутаты комитета поддержали инициативу и приняли решение о приглашении в группу спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.