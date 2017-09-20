Путин поручил поддержать экологический туризм

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений о развитии туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, а также туризма на особо охраняемых природных территориях, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство должно представить предложения по оказанию господдержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность связана с развитием экологического туризма на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ).

Помимо этого Путин поручил представить предложения о создании туристического информационного интернет-портала экологической направленности, в котором в том числе будут представлены сведения об ООПТ России.

Кабинету министров также необходимо проанализировать эффективность системы пунктов пропуска через границу совместно с ФСБ и властями Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и по результатам проверки разработать и утвердить "дорожную карту" по совершенствованию этой системы.