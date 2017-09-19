О "Заповедном Приамурье" снимут цикл фильмов

Команда проекта "Планета тайга", занимающегося производством документальных фильмов, снимет цикл картин о заповедниках, национальных парках и заказниках Хабаровского края, входящих в ФГБУ "Заповедное Приамурье", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

На данный момент съемочная группа находится в Ольджиканском заказнике на Чукчагирском озере. Летом она побывала в Комсомольском и Большехехцирском заповедниках, на озере Удыль одноименного заказника, а также в Анюйском национальном парке.

В фильмах будет рассказано о памятниках природы и людях, которые заботятся об их сохранении.

"Чукчагир видел четыре эпохи: пришедших с севера и осевших здесь чаучу, давших озеру имя и воевавших с горинскими нанайцами; спустившихся с гор негидальцев, бросивших неводы в его пучины; советских промысловиков и сталинских комиссаров; и включение водоема в Ольджиканский заказник", — рассказывает руководитель проекта Виктор Решетников.