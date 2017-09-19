Волонтеры очистили прибрежную территорию озера Хан-Куль

В рамках всероссийской акции "Вода России" жители Хакасии провел субботник на местных водоемах, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Волонтеры навели порядок на прибрежной территории озера Хан-Куль. К уборке присоединились сотрудники государственных учреждений, участники общественных и молодежных объединений республики. С территории собрали около полутонны мусора — битых стекол, консервных банок, пластика и бумаги.

Участники субботника также благоустроили берега рек, расположенных на территории республики.

Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Юрий Соколов призвал рыбаков и туристов убирать за собой мусор, а жителей — устраивать субботники регулярно, не только во время акций.

"Подобные мероприятия должны стать для нас естественным образом жизни", — отметил Соколов.