Минприроды разработало новый проект оценки качества окружающей среды

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ предлагают оценивать качество окружающей среды с учетом химических, физических и биологических показателей состояния отдельных ее компонентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект предполагает отдельное рассмотрение таких компонентов, как атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву и земли.

В соответствии с документом качество воздуха предлагается определять исходя из гигиенических нормативов, определенных законодательством РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Качество поверхностных и подземных вод будут устанавливать по химическим и микробиологическим показателям с учетом условий целевого использования водных объектов, а также природно-климатических и геохимических условий. При этом для поверхностных вод питьевого и хозяйственно-бытового использования нормативы определят на уровне гигиенических требований, а для акваторий рыбопромысловых участков и рыбохозяйственных заповедных зон — по нормативам в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Там, где содержание отдельных веществ в результате природных факторов превышает норму, — на уровне естественного фона.

"Данные меры позволят реально оценивать состояние водных объектов. В настоящее время для всех акваторий мы используем рыбохозяйственные нормативы, что не всегда правильно показывает качество воды. В ряде регионов России, например в Сибири, оно выше, чем по нормативу", — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Экологические нормативы качества почв и земель установят дифференцированно, учитывая почвенно-географическое районирование и правовой статус земель. В систему нормативов войдут значения химических, физических, гидрологических и иных показателей.

Соответствующий проект постановления правительства РФ Керимов направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти.