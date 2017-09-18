Экологическую реабилитацию рек в Балашихе проведут в ближайшее время

Начало работ по экологической реабилитации рек Пехорки и Малашки в городском округе Балашиха запланировано на ближайшее время, сообщается на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства Александр Коган заявил, что русла обеих рек на участках, предназначенных для реабилитации, расчистят до конца этого года. Кроме того, их берега укрепят георешеткой.

"Минэкологии будет тщательно контролировать ход работ и постарается свести к минимуму возможный дискомфорт", — добавил Коган.

В 2018 году продолжатся работы по реабилитации рек, проект завершится высадкой рыбной молоди для компенсации ущерба биоресурсам.

Общая протяженность реабилитированных русел Пехорки и Малашки составит 21 километр.