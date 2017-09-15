Минэкологии потребовало ликвидировать незаконные свалки в Люберцах

Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению жителя города Люберцы, сообщается на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверки подтвердился факт существования многочисленных навалов мусора в районе железнодорожного вокзала Люберцы-2 и моста через реку Пехорку. Кроме того, инспекторы зафиксировали следы сжигания коммунальных отходов. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, ведомство потребовало от администрации городского округа срочно ликвидировать все незаконные свалки.

Министр отметил, что экологи уже не впервые обращаются к люберецким властям с требованием ускорить работы по ликвидации свалок в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка".



"Есть муниципалитеты, где отдельные исполнители порой формально относятся к этой работе, но мы будем настаивать на ликвидации всех незаконных свалок, нанесенных на карту ОНФ", — заявил Коган.