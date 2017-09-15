В Подмосковье ликвидированы две трети незаконных свалок

С момента запуска проекта "Интерактивная карта свалок" Общероссийского народного фронта жители Подмосковья оставили на сайте сообщения о 449 местах незаконного складирования мусора, 297 из которых уже ликвидированы, сообщается на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Кроме того, ведомство совместно с активистами ОНФ инициировало проверку объектов Ленинского района.

В лесу вблизи села Булатниково, который занимает 20 гектаров, была обнаружена свалка площадью 3 гектара. "Это все многочисленные навалы мусора после пикников на природе, то есть ситуация усугубляется каждый пляжный сезон", — отметил первый заместитель министра экологии и природопользования МО Павел Кириллов.

По поручению министерства руководство Ленинского района, на территории которого находится нелегальная свалка, должно в ближайшее время организовать сбор мусора и благоустроить место для отдыха в соответствии с пожарными и экологическими нормами, а также расставить щиты, информирующие о штрафах.