Минприроды предлагает ввести льготы по квартплате за сортировку мусора

Граждане России, которые будут сортировать отходы, прежде чем отправить их в помойку, смогут платить меньшую сумму за ЖКХ. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Мусор врозь: инструкция для городской квартиры По его словам, осенью в Госдуму РФ должны внести законопроект, предусматривающий возможность раздельного сбора отходов управляющими компаниями и товариществами собственников жилья. "Мы предлагаем включить в этот проект механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор. <…> Мы надеемся, что такой механизм появится в законопроекте", — отметил Донской.