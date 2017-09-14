Активисты ОНФ выступили за создание зеленого щита в Петрозаводске

По мнению руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Кванина, создание зеленого щита вокруг Петрозаводска позволит улучшить экологическую обстановку и усилить контроль за состоянием насаждений в непосредственной близости от города.
"Инициатива по созданию лесопаркового зеленого пояса была одобрена экспертами, проработаны вопросы о включении конкретных территорий в зеленый щит, отмечены проблемные ситуации", — сказал Кванин.
"Петрозаводск должен дышать, поэтому мы будем бороться за создание зеленого щита вокруг города", — резюмировал Кванин.