Активисты ОНФ выступили за создание зеленого щита в Петрозаводске

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия направили в общественную палату региона ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска, сообщается на официальном сайте движения.

По мнению руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Кванина, создание зеленого щита вокруг Петрозаводска позволит улучшить экологическую обстановку и усилить контроль за состоянием насаждений в непосредственной близости от города.

"Инициатива по созданию лесопаркового зеленого пояса была одобрена экспертами, проработаны вопросы о включении конкретных территорий в зеленый щит, отмечены проблемные ситуации", — сказал Кванин.

Региональное отделение ОНФ подготовило предварительный перечень участков, которые могли бы войти в состав лесопаркового зеленого пояса, и направило ходатайство о включении их в зеленый щит в общественную палату региона.

"Петрозаводск должен дышать, поэтому мы будем бороться за создание зеленого щита вокруг города", — резюмировал Кванин.