В подмосковной Балашихе создадут карту источников неприятного запаха

Интерактивную карту для выявления источников неприятного запаха в воздухе создадут в Балашихе, сообщается на сайте администрации города.

В последние месяцы от жителей Балашихи, Люберц, Реутова и граждан, проживающих на юго-востоке Москвы, поступают жалобы на неприятный запах в воздухе. В связи с этим в регионе создана межведомственная комиссия, в которую входят члены правительства Московской области, сотрудники руководства муниципальных образований и надзорных органов.

"Мы должны систематизировать все сигналы и жалобы. Будем наносить на карту адреса и время выбросов. Далее будем брать данные с наших станций мониторинга воздуха и смотреть, откуда был ветер в этот момент. Благодаря этому можно будет понять, из какого района, возможно, и появился запах, а также какое там предприятие находится", — заявил заместитель главы администрации Балашихи Сергей Чабан.