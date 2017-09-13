Минприроды назвало самые загрязненные водоемы России

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды, сообщают "Известия".

По данным ведомства, "грязные" и "экстремально грязные" водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями, есть в каждом федеральном округе. По словам министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, 80% очистных сооружений населенных пунктов требуют полной модернизации, а в некоторых случаях не подлежат восстановлению.



Из доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году", подготовленного ведомством, следует, что наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях.



По данным издания, главная причина загрязнения рек и озер минеральными, биогенными и органическими веществами, многие из которых токсичны, — в сточных водах промышленных объектов и коммунального хозяйства.



Негативное влияние хозяйственной деятельности особенно резко сказывается на состоянии малых рек. По оценке ведомства, некоторым из них требуется неотложная помощь.



Крупнейшие реки — Волга, Обь и Енисей — потеряли "питьевое значение", говорится в докладе Минприроды.



"Волга остается лидером антирейтинга по количеству случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды", — отметил Сергей Донской.



Министр также подчеркнул, что в связи с этим принят приоритетный проект "Оздоровление Волги", который направлен на сокращение сбросов загрязненных сточных вод. Очистные сооружения проектируются и строятся на Байкале — в рамках федеральной целевой программы. По словам Донского, решение проблемы стоков от промышленных предприятий возможно с помощью внедрения наилучших доступных технологий.