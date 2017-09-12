В Приморском районе Санкт-Петербурга провели экологическую акцию

Комитет по природопользованию правительства Санкт-Петербурга провел экологическую акцию, участники которой собрали мусор на территории лесопарка Приморского района и провели беседу с местными жителями, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Студенты, представители комитета по природопользованию и дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, а также казаки общества "Хутор Приморский", собрали порядка 16 кубических метров мусора в рамках акции "Журавлик". Они расчистили территории лесопарка, который находится рядом с Юнтоловским заказником, и напомнили отдыхающим о необходимости бережного отношения к природе.

"Уверен, что только своим примером мы сможем привить у подрастающего поколения любовь к природе и заботу о ней", — отметил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Он также поблагодарил горожан и гостей города, пришедших внести вклад в охрану окружающей среды.