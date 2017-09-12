Минприроды и ОНФ составят экорейтинг российских городов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Общероссийский народный фронт составят рейтинг экологического управления городов на основании данных, полученных от властей крупных муниципальных образований, сообщается на сайте ведомства.

"Документ покажет степень эффективности экологического управления в крупных населенных пунктах страны, он также должен стать ответом на ожидания россиян от проведения Года экологии, которые фиксировались в начале года по итогам социологического опроса ВЦИОМа", — заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Рейтинг будет составляться на основании данных о воздушной среде, транспорте, энергопотреблении, водопользовании, обращении с отходами, растительном и животном мире, управлении воздействием на окружающую среду.

Помимо этого специалисты учтут результаты работы проекта ОНФ "Генеральная уборка", статус зеленых щитов, состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Документ будет опубликован до конца 2017 года.