Минприроды и ОНФ составят экорейтинг российских городов

"Документ покажет степень эффективности экологического управления в крупных населенных пунктах страны, он также должен стать ответом на ожидания россиян от проведения Года экологии, которые фиксировались в начале года по итогам социологического опроса ВЦИОМа", — заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
Рейтинг будет составляться на основании данных о воздушной среде, транспорте, энергопотреблении, водопользовании, обращении с отходами, растительном и животном мире, управлении воздействием на окружающую среду.
Помимо этого специалисты учтут результаты работы проекта ОНФ "Генеральная уборка", статус зеленых щитов, состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.
Документ будет опубликован до конца 2017 года.