Аукцион в поддержку редких животных собрал более 2 миллионов рублей

На благотворительном аукционе в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных, прошедшем в рамках Восточного экономического форума, было собрано более 2 миллионов рублей, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

На аукционе выставлялись предметы искусства, изделия ручной работы, экспонаты из российских особо охраняемых природных территорий, предметы с автографами известных людей и эксклюзивные путешествия. Например, тур в один из заповедников России с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским был продан за 1 миллион рублей. А лот, посвященный фильму "Время первых", предоставленный Евгением Мироновым, купили за 600 тысяч рублей.

Средства, полученные в результате проведения аукциона, будут направлены на поддержку программ, посвященных сохранению дальневосточных леопардов и амурских тигров.