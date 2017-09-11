Экологическую реабилитацию ерика проведут в Волго-Ахтубинской пойме

Независимые эксперты одобрили проект, который предусматривает не только очистку водоема и укрепление береговых склонов и террас, но и восстановление водных биологических ресурсов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В ходе реабилитации планируется очистить водоохранную зону от чужеродных растений, восстановить типичный растительный покров, сформировать русло ерика, его берега и террасы, а также выпустить в воду более 93 тысяч мальков сазана.



Реабилитационные мероприятия рассчитаны на полтора года.