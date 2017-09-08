Сотрудничество государства и бизнеса по охране природы обсудили на ВЭФе

Дискуссия о целесообразности открытого доступа к заповедной системе России для бизнеса и туристов развернулась в рамках панельной сессии на Восточном экономическом форуме, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В обсуждении приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, заместитель министра Мурад Керимов, представители крупного российского бизнеса, общественных организаций, а также эксперты из Китая и Японии. Ранее Минприроды представило проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть", который предусматривает развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях.

Помощник президента РФ Константин Чуйченко подчеркнул необходимость финансовых вливаний со стороны бизнеса, для того чтобы помочь заповедникам сохранить кадры, научный и природоохранный потенциал.

"Если опираться на чисто коммерческие цели, то природа может пострадать, поэтому чаще всего такие инициативы стоит рассматривать как дополнительный заработок в помощь природе", — сказал Чуйченко.

Директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков отметил, что все особо охраняемые природные территории индивидуальны, поэтому для каждой нужен подход.

"Где-то могут проходить довольно большие группы туристов, а где-то единичные. В любом случае, приветствуя экологический туризм, мы имеем в виду такой туризм, который не наносит вред природе и способствует развитию местных сообществ", — отметил Горшков.

В рамках панельной сессии участники также обсудили аналогичный опыт Японии и Китая с присутствовавшими экспертами из этих стран.