Активисты ОНФ ликвидировали крупную свалку в Большом Камне

Место в районе Коммунальной и Заводской улиц было отмечено жителями на интерактивной карте свалок. Активисты обратились в администрацию города Большой Камень и территориальное управление Росприроднадзора по Приморскому краю.
Эксперты ОНФ обнаружили на данном участке складированные твердые коммунальные и бытовые отходы, в том числе старую мебель, отработанные автомобильные покрышки, залежи пластмассы, гипсокартона, рубероида, различной тары и упаковочных материалов, а также автозапчасти, тару от горюче-смазочных материалов и другой мусор.
В итоге свалка была полностью ликвидирована.