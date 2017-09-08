Активисты ОНФ ликвидировали крупную свалку в Большом Камне

В рамках проекта "Генеральная уборка" активисты Общероссийского народного фронта добились ликвидации крупной несанкционированной свалки бытовых отходов в Большом Камне, сообщается на официальном сайте организации.

Место в районе Коммунальной и Заводской улиц было отмечено жителями на интерактивной карте свалок. Активисты обратились в администрацию города Большой Камень и территориальное управление Росприроднадзора по Приморскому краю.

Эксперты ОНФ обнаружили на данном участке складированные твердые коммунальные и бытовые отходы, в том числе старую мебель, отработанные автомобильные покрышки, залежи пластмассы, гипсокартона, рубероида, различной тары и упаковочных материалов, а также автозапчасти, тару от горюче-смазочных материалов и другой мусор.

В итоге свалка была полностью ликвидирована.