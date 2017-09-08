⁨Краснокнижного чукотского кулика уличили в питании рыбой
© пресс-служба Национального парка "Берингия"
10:4708.09.2017
(обновлено: 10:57 08.09.2017)
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Орнитологи застали чукотского кулика за поеданием рыбы

Орнитологи национального парка "Берингия" выяснили, что в рацион чукотского кулика, занесенного в Красную книгу, входит рыба. Ранее считалось, что птица питается только моллюсками, ракообразными и насекомыми, сообщает пресс-служба парка.

Вид на мыс Гайдамак в основании бухты Провидения. Чукотский полуостров
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Любовь к Чукотке – это навсегда
Специалистам "Берингии" удалось запечатлеть, как редкая птица добывает и ест рыбу. До этого из литературных источников было известно, что основу рациона чукотского кулика составляют только мелкие морские моллюски, ракообразные, личинки мух, жуки и пауки.

Это первый зарегистрированный факт, подтверждающий, что птица питается рыбой. Сделать снимок удалось во время плановых орнитологических наблюдений в районе озера Найвак в границах национального парка "Берингия".

Специалисты отмечают, что фотография — не самый обычный способ определить, чем питаются кулики. До сих пор при изучении рациона большинства видов птиц основным методом был анализ содержимого их желудков или зобов.

Чукотский подвид берингийского песочника гнездится почти на всей территории полуострова и занесен в Красную книгу Чукотского автономного округа.

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