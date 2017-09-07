Несгораемый остаток: можно ли обойтись без мусоросжигательных заводов

7 сентября отмечается Всемирный день действий против сжигания отходов. О том, почему экологи выступают против такого способа утилизации мусора и отчего в России пока не готовы отказаться от мусоросжигательных заводов, читайте в нашем материале.

Зачем нужны мусоросжигательные заводы?

С каждым годом количество выбрасываемого мусора только увеличивается, тогда как свободных земель для его хранения остается все меньше. В настоящее время на территории России скопились миллиарды тонн неутилизированных отходов, а свалки в совокупности занимают площади, сопоставимые с территориями небольших стран.

В этих условиях строительство и эксплуатация мусоросжигательных заводов (МСЗ) видится многим наиболее эффективной заменой складированию отходов на полигонах, поскольку позволяет значительно сократить объемы свалок. Кроме того, в процессе сжигания мусора такие заводы способны производить тепло и электроэнергию для обеспечения потребностей населения и промышленности.

Почему экологи против?

Как утверждают экологи, сжигание мусора на специальных заводах не способно решить проблему свалок. По данным "Гринпис России", три существующих в Москве МСЗ могут сжигать только 17% столичного мусора, при этом до трети массы отходов остается в виде золы и шлаков. Не поможет и увеличение количества заводов — запуск четырех МСЗ, строительство которых запланировано в Московской области, снизит объемы полигонного захоронения только на 20%. Кроме того, с отходами сжигания — золой и шлаком — тоже нужно что-то делать.

С этой точки зрения МСЗ выступают неплохой альтернативой захоронению мусора, но заметно проигрывают предприятиям по сортировке, обработке и переработке отходов.

Однако главная претензия экологов заключается в том, что мусоросжигательный завод представляет собой далеко не самую эффективную и безопасную технологию обращения с отходами, при которой в атмосферу могут попадать сотни различных токсичных веществ.

Это в свою очередь повышает уровень риска развития онкологических заболеваний среди людей, живущих в районе МСЗ. Так, в зоне загрязнения от четырех планируемых мусоросжигательных заводов могут оказаться часть Новой Москвы, Воскресенск, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Электросталь, а также многие небольшие поселки и садоводческие товарищества.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев При работе МСЗ в атмосферу могут попадать сотни различных токсичных веществ © РИА Новости / Евгений Епанчинцев При работе МСЗ в атмосферу могут попадать сотни различных токсичных веществ

Наконец, еще один аргумент против сжигания мусора заключается в том, что все продукты, попадающие в печь МСЗ, безвозвратно уничтожаются, поэтому завод должен быть конечным пунктом технологической цепочки обращения с отходами. В то же время в России потенциал других способов утилизации далеко не исчерпан и высока вероятность, что сжигать будут отходы, пригодные для дальнейшей переработки.

Какие существуют альтернативы?

В широком смысле на сегодняшний день существует не так много альтернативных способов обращения с отходами: хранение, сжигание, утилизация, подразумевающая сортировку, переработку и дальнейшее использование вторсырья, а также предотвращение образования отходов.

Утилизация считается наиболее безопасным, эффективным и экономически целесообразным способом. И хотя такой подход требует усилий от всех участников цепочки — от потребителя до производителей товаров из переработанных материалов, он позволяет сократить не только объем захоронений, но и многие ценные ресурсы, которые тратятся на производство различной продукции и упаковки.

Однако комплексное решение проблемы мусора предполагает системный подход, включающий наряду с раздельным сбором и вторичным использованием полезных фракций обезвреживание опасных элементов, сжигание тех отходов, которые не поддаются переработке, и экономного отношения к ресурсам путем сокращения потребления.

Для того чтобы стимулировать население и производителей, российское правительство утвердило перечень отходов, запрещенных к захоронению. Согласно документу, содержащему 182 пункта, с 2018 года запрет будет распространен на лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы и алюминиевые банки. С 2019 года будет запрещено захоронение отходов картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, а с 2021 года — компьютерной и оргтехники, аккумуляторов, бытовых приборов и электроинструментов.

В дальнейшем планируется распространить запрет не только на захоронение, но и на сжигание любых несортированных отходов. При этом экологи опасаются, что до этого момента, в печи МСЗ может попадать мусор, непригодный для сжигания. Кроме того, возможна конкуренция между заводами и переработчиками отходов за самые востребованные на рынке вторсырья отходы — пластик и макулатуру.

© РИА Новости / Илья Питалев На заводах будут предварительно сортировать мусор, чтобы в топку не попали отходы, сжигание которых может нанести вред окружающей среде и людям © РИА Новости / Илья Питалев На заводах будут предварительно сортировать мусор, чтобы в топку не попали отходы, сжигание которых может нанести вред окружающей среде и людям

Какова позиция властей?

Тем не менее на сегодняшний день Минприроды России не видит в переработке полноценную альтернативу мусоросжигательным заводам. Как заявил в июле в интервью "Российской газете" глава ведомства Сергей Донской, проблема заключается даже не в том, что россияне не готовы к раздельному сбору мусора, а в нехватке предприятий, готовых перерабатывать сортированные отходы.

Самим же предприятиям, по словам министра, не хватает отходов, чтобы рассчитать экономику, спланировать работу и иметь гарантии того, что предприятие будет загружено и сможет получать прибыль. Поэтому строительство уже запланированных мусоросжигательных заводов неизбежно.

Как сообщил Донской, это современные комплексные предприятия, которые будут предварительно сортировать мусор, чтобы в топку не попали отходы, сжигание которых может нанести вред окружающей среде и людям. При этом заводы оборудуют современными системами газоочистки.

На смену приоритетов в борьбе с мусором можно рассчитывать после 2025 года. К этому времени должен быть завершен переход на новую систему обращения с отходами, введен запрет на захоронение перерабатываемого мусора и налажена работа территориальных схем во всех регионах России.