Несгораемый остаток: можно ли обойтись без мусоросжигательных заводов

Зачем нужны мусоросжигательные заводы?
С каждым годом количество выбрасываемого мусора только увеличивается, тогда как свободных земель для его хранения остается все меньше. В настоящее время на территории России скопились миллиарды тонн неутилизированных отходов, а свалки в совокупности занимают площади, сопоставимые с территориями небольших стран.
В этих условиях строительство и эксплуатация мусоросжигательных заводов (МСЗ) видится многим наиболее эффективной заменой складированию отходов на полигонах, поскольку позволяет значительно сократить объемы свалок. Кроме того, в процессе сжигания мусора такие заводы способны производить тепло и электроэнергию для обеспечения потребностей населения и промышленности.
Почему экологи против?
Как утверждают экологи, сжигание мусора на специальных заводах не способно решить проблему свалок. По данным "Гринпис России", три существующих в Москве МСЗ могут сжигать только 17% столичного мусора, при этом до трети массы отходов остается в виде золы и шлаков. Не поможет и увеличение количества заводов — запуск четырех МСЗ, строительство которых запланировано в Московской области, снизит объемы полигонного захоронения только на 20%. Кроме того, с отходами сжигания — золой и шлаком — тоже нужно что-то делать.
С этой точки зрения МСЗ выступают неплохой альтернативой захоронению мусора, но заметно проигрывают предприятиям по сортировке, обработке и переработке отходов.
Однако главная претензия экологов заключается в том, что мусоросжигательный завод представляет собой далеко не самую эффективную и безопасную технологию обращения с отходами, при которой в атмосферу могут попадать сотни различных токсичных веществ.
Это в свою очередь повышает уровень риска развития онкологических заболеваний среди людей, живущих в районе МСЗ. Так, в зоне загрязнения от четырех планируемых мусоросжигательных заводов могут оказаться часть Новой Москвы, Воскресенск, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Электросталь, а также многие небольшие поселки и садоводческие товарищества.
Наконец, еще один аргумент против сжигания мусора заключается в том, что все продукты, попадающие в печь МСЗ, безвозвратно уничтожаются, поэтому завод должен быть конечным пунктом технологической цепочки обращения с отходами. В то же время в России потенциал других способов утилизации далеко не исчерпан и высока вероятность, что сжигать будут отходы, пригодные для дальнейшей переработки.
Какие существуют альтернативы?
В широком смысле на сегодняшний день существует не так много альтернативных способов обращения с отходами: хранение, сжигание, утилизация, подразумевающая сортировку, переработку и дальнейшее использование вторсырья, а также предотвращение образования отходов.
Утилизация считается наиболее безопасным, эффективным и экономически целесообразным способом. И хотя такой подход требует усилий от всех участников цепочки — от потребителя до производителей товаров из переработанных материалов, он позволяет сократить не только объем захоронений, но и многие ценные ресурсы, которые тратятся на производство различной продукции и упаковки.
Однако комплексное решение проблемы мусора предполагает системный подход, включающий наряду с раздельным сбором и вторичным использованием полезных фракций обезвреживание опасных элементов, сжигание тех отходов, которые не поддаются переработке, и экономного отношения к ресурсам путем сокращения потребления.
В дальнейшем планируется распространить запрет не только на захоронение, но и на сжигание любых несортированных отходов. При этом экологи опасаются, что до этого момента, в печи МСЗ может попадать мусор, непригодный для сжигания. Кроме того, возможна конкуренция между заводами и переработчиками отходов за самые востребованные на рынке вторсырья отходы — пластик и макулатуру.
Какова позиция властей?
Тем не менее на сегодняшний день Минприроды России не видит в переработке полноценную альтернативу мусоросжигательным заводам. Как заявил в июле в интервью "Российской газете" глава ведомства Сергей Донской, проблема заключается даже не в том, что россияне не готовы к раздельному сбору мусора, а в нехватке предприятий, готовых перерабатывать сортированные отходы.
Самим же предприятиям, по словам министра, не хватает отходов, чтобы рассчитать экономику, спланировать работу и иметь гарантии того, что предприятие будет загружено и сможет получать прибыль. Поэтому строительство уже запланированных мусоросжигательных заводов неизбежно.
На смену приоритетов в борьбе с мусором можно рассчитывать после 2025 года. К этому времени должен быть завершен переход на новую систему обращения с отходами, введен запрет на захоронение перерабатываемого мусора и налажена работа территориальных схем во всех регионах России.