ОНФ предложил создать природоохранную прокуратуру на Байкале

С предложением создать Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру эксперты Общероссийского народного фронта выступили на экологической конференции в Улан-Удэ, сообщается на официальном сайте ОНФ.

На мероприятии в рамках направления "Великое озеро великой страны" участники обсудили проблемы Байкала и всего Байкальского региона.

Эксперты отметили, что для эффективного контроля за благополучием Байкальской природной территории необходимо создать межрегиональные надзорные органы.

"Мы предлагаем Генеральной прокуратуре РФ создать Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с единым контролем за Иркутской областью, Республикой Бурятия и Забайкальским краем", — отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев.

По его словам, работу прокуратур Иркутской области и Республики Бурятия в вопросах охраны озера Байкал нельзя назвать скоординированной.