ОНФ: в 30 регионах России запущен процесс создания зеленых щитов

Участники Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта в Сибири и на Дальнем Востоке отметили, что по инициативе организации в 30 регионах создадут зеленые щиты, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Усилиями активистов ходатайства о создании лесопарковых зеленых поясов были направлены в общественные палаты. Их уже начали создавать в Алтайском, Красноярском, Приморском краях, а также в Томской и Иркутской областях.

Азат Газизов, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, отметил: "В этом процессе региональные отделения ОНФ выступили настоящими операторами по реализации этой важной экологической инициативы. Отмечу, что федеральный закон о зеленом щите был инициирован Центром общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса и затем успешно принят парламентом и подписан президентом в 2016 году".