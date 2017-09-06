ОНФ предложил создать в России систему экологического образования

С предложением создать в России систему непрерывного экологического образования эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили в рамках Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Улан-Удэ, сообщается на официальном сайте движения.

"Мы выступаем за то, чтобы включать в систему непрерывного экологического образования школы, колледжи, университеты, курсы переподготовки и повышения квалификации, а также библиотеки, музеи, национальные парки и заповедники, органы власти, бизнес и некоммерческие организации", — заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия Виктория Колмакова.

Участники мероприятия обсудили основные экологические проблемы региона. Представители ОНФ отметили, что в республике необходимо создать реестр инновационных разработок в области улучшения качества экологической среды, а также организовать отдельный кластер по производству экологосберегающей продукции.

"В состав участников кластера могли бы войти заинтересованные бизнес-структуры, научные организации, включая учреждения Сибирского отделения Российской академии наук, высшие и средние специальные учебные заведения Республики Бурятия", — резюмировала Колмакова.