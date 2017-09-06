Доклад ОНФ по решению вопросов экологии будет представлен президенту

Доклад Общероссийского народного фронта по решению вопросов экологии, включающий инициативы и предложения, будет представлен президенту РФ, сообщается на сайте организации.

Итоги были подведены на Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке.

"За два с половиной года работы нами было выявлено экологических нарушений на общую сумму более 130 миллиардов рублей, спасено от вырубок более 300 тысяч гектаров леса, сохранено около 85 особо охраняемых природных территорий", — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Созданные ОНФ два федеральных законопроекта, посвященные усилению ответственности лесных арендаторов за некачественное лесовосстановление и созданию зеленого щита вокруг российских городов, приняты во всех чтениях и уже вступили в силу, добавляет депутат.