В рамках ВЭФа открылась выставка "Дикая природа России"

Накануне открытия Восточного экономического форума стартовала работа выставки-фестиваля "Улица Дальнего Востока", где Минприроды представляет экспозицию "Дикая природа России", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

"Экологическую локацию" общей площадью 500 квадратных метров открыл глава ведомства Сергей Донской. С помощью мультимедийных инсталляций и интерактивных проектов выставка расскажет о природном потенциале Дальнего Востока и проектах Года экологии в этом регионе.

Экспозиция "Дикая природа России" состоит из трех зон: основного павильона Минприроды, павильона центра "Амурский тигр", получившего название "Дом амурского тигра", и открытой выставочной зоны.

Выставка расположена на набережной бухты Аякс на острове Русский. Она проработает до 10 сентября включительно, причем после закрытия ВЭФа будет доступна не только гостям форума, но и всем желающим.