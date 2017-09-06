В Новосибирской области создадут министерство природных ресурсов и экологии

Министерство природных ресурсов и экологии создадут на базе трех департаментов – лесного хозяйства, охраны животного мира, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Оптимизация структуры исполнительных органов государственной власти поможет проводить более эффективную политику в сфере экологии, отмечает губернатор области Владимир Городецкий.

В компетенцию министерства будут входить вопросы рационального использования и регулирования природных ресурсов и объектов животного мира, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на водных объектах, осуществления природоохранных мероприятий и так далее.

Сокращение штатов при слиянии департаментов может составить от 5 до 10%.