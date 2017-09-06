В Новосибирской области создадут министерство природных ресурсов и экологии

Оптимизация структуры исполнительных органов государственной власти поможет проводить более эффективную политику в сфере экологии, отмечает губернатор области Владимир Городецкий.
В компетенцию министерства будут входить вопросы рационального использования и регулирования природных ресурсов и объектов животного мира, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на водных объектах, осуществления природоохранных мероприятий и так далее.
Сокращение штатов при слиянии департаментов может составить от 5 до 10%.