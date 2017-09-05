В НАО установят границы зон затопления в поселке Красное

Проект по установлению границ зон затопления и подтопления поселка Красное будет разработан департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (НАО), сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Населенный пункт был выбран по причине того, что в 2014 году из-за весеннего паводка режим чрезвычайной ситуации длился в поселке дольше всего.

Сотрудники Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова проведут инженерно-гидрографические работы для выявления особенностей русловых и морфометрических характеристик водных объектов, измерят глубину реки Красной, а также определят ее гидрологические характеристики.

По итогам определения границ зон затопления и подтопления на очерченной ими территории строительство зданий, строений и сооружений будет запрещено.