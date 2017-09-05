В НАО установят границы зон затопления в поселке Красное

Населенный пункт был выбран по причине того, что в 2014 году из-за весеннего паводка режим чрезвычайной ситуации длился в поселке дольше всего.
Сотрудники Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова проведут инженерно-гидрографические работы для выявления особенностей русловых и морфометрических характеристик водных объектов, измерят глубину реки Красной, а также определят ее гидрологические характеристики.
По итогам определения границ зон затопления и подтопления на очерченной ими территории строительство зданий, строений и сооружений будет запрещено.