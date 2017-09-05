В рамках ВЭФ-2017 откроется выставка "Первозданная Россия"

7 сентября в рамках третьего Восточного экономического форума в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет торжественное открытие выставки "Первозданная Россия", сообщают "Известия".

Экспозиция включает 150 лучших фотографий, показывающих красоту и уникальность природы страны.

Выставка будет открыта и после завершения форума. В течение сентября ее смогут посетить все желающие.