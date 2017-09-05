МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Московский зоопарк перешел на осенний режим работы с 1 сентября в связи с сокращением светового дня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 5 сентября увеличивается количество публичных кормлений животных — на "Острове зверей" в 11 часов можно будет наблюдать за тем, как кормят бурого медведя, в 12 часов — гималайских косолапых, а в 13 — шакалов.

Устаревшие металлические сетки в вольерах заменят на более тонкие и светлые, через которых животных будет лучше видно. Работы по реконструкции пешеходного моста и строительству дополнительного входа в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" начнутся до конца года, а в 2019 году на "Баррикадной" откроют новый вход.

Здания фермы, выставочного павильона, открытого вольера с альпакой и другие сооружения детского зоопарка также ждет реконструкция. Работы планируется завершить к 2018 году.