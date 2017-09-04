Общероссийский народный фронт подвел итоги "Генеральной уборки"

Итоги проекта "Генеральная уборка" Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели 4 сентября на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Проект является связующей нитью между гражданами и чиновниками. Для того чтобы люди смогли внести свою лепту в очищение страны от мусора, была создана интерактивная карта свалок — на ней каждый желающий может отметить загрязненное место, которое впоследствии будет ликвидировано.

С момента запуска интерактивной карты на нее поступило 12 388 обращений, более 3 тысяч из них уже решено, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Свыше 70 тысяч человек приняли участие в более чем тысяче субботников, которые были проведены в рамках проекта, добавил он.

На пресс-конференции также были затронуты основные проблемы вывоза и обработки отходов. Составленные территориальные схемы оказались некачественными и не прошли публичные обсуждения, поэтому Общероссийский народный фронт готовит поправки в закон, которые будут представлять собой описание и правила пересмотра схем.

"Непонятно, как будут формироваться тарифы, потому что за вывоз мусора будет платить каждый из нас", — добавила председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Также спикеры отметили, что поручение президента по стимуляции малого и среднего бизнеса к раздельному сбору мусора не было выполнено в срок.

"По итогам года мы представим рейтинг работы городов и регионов по экологическим проблемам", — отметил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. В него будут включены данные о работе властей над проблемами, "Интерактивная карта свалок" и реализация закона о Зеленом щите.