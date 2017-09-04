Специалисты установили причину загрязнения озера Сенеж

Специалисты-экологи установили причину загрязнения озера Сенеж, сообщает минприроды Московской области. Инспекторы эконадзора провели рейд в городском округе Солнечногорск с целью проверки состояния пруда в микрорайоне Рекинцо и озера Сенеж.

Надзорное мероприятие проведено после многочисленных жалоб жителей на загрязнение водных объектов, в том числе неочищенными сточными водами.

При осмотре береговой зоны озера Сенеж инспекторы установили источник загрязнения сточными водами. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, сброс происходит в результате технической ошибки: из-за неправильно присоединенного бесхозного коллектора к канализационно-насосной станции неочищенные стоки поступают в водоохранную зону озера через технический колодец. За это администрация Солнечногорска была оштрафована и получила предписание принять коллектор на баланс и организовать его работу в штатном режиме.