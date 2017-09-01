ОНФ проведет экологическую конференцию в Улан-Удэ

Общероссийский народный фронт 6 сентября проведет в Улан-Удэ Межрегиональную экологическую конференцию. Мероприятие будет посвящено состоянию окружающей среды в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Конференция будет работать по четырем направлениям: "Генеральная уборка", "Зеленый щит региона", "Великое озеро великой страны" и "Защита леса". Участники обсудят загрязнение озера Байкал, лесные пожары, восстановление лесов, массовое сокращение городских лесных массивов и деятельность черных лесорубов, поднимут вопрос создания лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров федеральных округов, а также представят результаты анализа территориальных схем обращения с отходами в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Мероприятие в Улан-Удэ станет завершающей межрегиональной экологической конференцией ОНФ в этом году и пройдет в формате видеоконференции, что позволит представителям каждого региона Сибири и Дальнего Востока рассказать о волнующих их вопросах. По итогам будут подготовлены общественные предложения по решению экологических проблем регионов.