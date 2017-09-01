На Восточном экономическом форуме покажут первый 3D-фильм о Байкале

Съемки фильма "Байкал — сердце мира" осуществляются при поддержке министерств культуры, экологии, экономического развития и развития Дальнего Востока. В создании ленты участвуют специалисты из России, Франции, США и Германии, картина будет приурочена к Году экологии и особо охраняемых природных территорий.
Чтобы запечатлеть полный цикл жизни Байкала, съемочная группа проведет один год в Баргузинском заповеднике, на Ушканьих островах, Чивыркуйском заливе, острове Ольхон и мысе Хобой.
В дальнейшем ленту планируется показывать на международных фестивалях, кинорынках, форумах и выставках, таких как Каннский, Лондонский кинофестивали и другие.