На Восточном экономическом форуме покажут первый 3D-фильм о Байкале

Минприроды и продюсерский центр "Новое время" представят первый документальный научно-популярный фильм о Байкале, снятый в формате 3D для семейной аудитории, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Съемки фильма "Байкал — сердце мира" осуществляются при поддержке министерств культуры, экологии, экономического развития и развития Дальнего Востока. В создании ленты участвуют специалисты из России, Франции, США и Германии, картина будет приурочена к Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

Чтобы запечатлеть полный цикл жизни Байкала, съемочная группа проведет один год в Баргузинском заповеднике, на Ушканьих островах, Чивыркуйском заливе, острове Ольхон и мысе Хобой.

В дальнейшем ленту планируется показывать на международных фестивалях, кинорынках, форумах и выставках, таких как Каннский, Лондонский кинофестивали и другие.