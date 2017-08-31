В Дагестане создадут лиманно-плавневый комплекс "Сулакская лагуна"

Минприроды России согласовало проект правительства Дагестана по созданию в республике лиманно-плавневого комплекса "Сулакская лагуна", сообщается на официальном сайте Года экологии.

На территории Кировского района города Махачкалы обитает большое количество редких и исчезающих видов, включенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Республики Дагестан и Красный список угрожаемых видов МСОП.

На основании материалов ученых и специалистов научных и природоохранных организаций, обследовавших данную территорию, была проведена государственная экологическая экспертиза, по результатам которой получено положительное заключение.