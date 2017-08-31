Минприроды покажет на ВЭФе интерактивный Музей природы Дальнего Востока

В рамках Года экологии Минприроды РФ представит на третьем Восточном экономическом форуме ряд мероприятий и проектов, посвященных охране окружающей среды, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, гости форума смогут посетить интерактивный Музей дикой природы Дальнего Востока, инсталляции и экспозиции которого расскажут о природном потенциале региона, проектах Года экологии, а также программах, направленных на устойчивое экологически безопасное развитие России.

Центральная часть стенда Минприроды будет выполнена в формате визит-центра заповедной системы Дальнего Востока. В интерактивном Музее природы Дальнего Востока гости смогут подержать в руках застывшую лаву вулканов, услышать рев сивучей и белых медведей, почувствовать запах таежного леса, окунуть руку в горячую воду термальных источников, увидеть настоящий след амурского тигра, океанское дно и мхи тундры.

Помимо этого участникам форума представят интерактивный макет системы особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока, ознакомят с информацией об инвестиционных возможностях, связанных с развитием экологического туризма в заповедниках и национальных парках региона, а также расскажут о ресурсной базе региона — запасах древесины, грибах, орехах, ягодах, охотничьем потенциале и пчеловодстве.