Глава Минприроды РФ назвал природоохранную деятельность приоритетной

Специальное заседание, посвященное обеспечению права населения на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, состоялось в администрации президента РФ, сообщает пресс-служба Минприроды России.

На мероприятии министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что природоохранная деятельность рассматривается прежде всего как фактор улучшения качества жизни населения и его право на благоприятную среду. "Это право гарантировано Конституцией РФ, и его обеспечение для нас является главным приоритетом", — подчеркнул он.

Донской также рассказал, что одной из задач правительства является создание системы переработки отходов. Для этого уже были внесены некоторые изменения в законодательство, в том числе установлена расширенная ответственность производителя и импортера в сфере утилизации, а также реформирована система управления отходами в регионах. Министр отметил, что реализация и этих, и других мер приведет к росту переработки отходов к 2020 году вдвое.

На заседании также было подписано соглашение между Минприроды России и Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, а также о совершенствовании механизма общественного экологического контроля.