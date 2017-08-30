Дети собрали около 800 кг батареек в рамках экопраздника в Долгопрудном

Дети из долгопрудненского детского сада №4 "Рябинка" и детского центра "Страна гномов" собрали порядка 800 килограммов использованных батареек и передали их на утилизацию в рамках всероссийского проекта "Экобокс".

Участники проекта вывезли батарейки с территории детских учреждений на специализированные предприятия для утилизации.

Акция прошла в рамках экологического праздника, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Специальным гостем праздника стала автор экологических сказок "Хранимиры", писательница и психолог Елена Журек, которая вручила детям книги.

По проекту "Экобокс" осуществляется безопасный сбор и утилизация опасных бытовых и промышленных отходов. Он реализуется на территории Москвы, Московской, Ярославской, Нижегородской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Челябинска и Сургута.