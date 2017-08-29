На Алтае подведены итоги конкурса имен для соколов балобанов, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский"

Конкурс имен для птенцов соколов балобанов, которым ученые пока присвоили только номера: D 324, D 329 и D 348, был объявлен в конце июня. На двух самцов и одну самку были надеты трекеры, передающие сигнал локации в зоне действия GPS/GPRS. Таким образом, специалисты получили возможность следить за судьбой и перемещением соколов. Однако на одном соколе трекер вышел из строя, а на второго напал филин. В итоге в настоящее время с активным трекером летает только самка.

В ходе конкурса поступило около 40 различных вариантов имен. Учитывая изменившиеся обстоятельства с начала объявления конкурса, жюри рассматривало имя только для самки. В ходе длительных обсуждений лучшим признано имя Учсын, что в переводе с алтайского значит "пусть летает", автором которого стала Светлана Триянова из Горно-Алтайска.