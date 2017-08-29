Собянин рассказал о проекте создания парка на Яузе

К 2018 году прилегающая к реке Яузе территория превратится в большой парк площадью 700 гектаров. Об этом в интервью "Газете.ру" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Работы пройдут в рамках проекта по благоустройству, который также включает уборку, озеленение, создание спортивных и детских площадок, дорожек, освещения, системы безопасности и очищение самой реки.

"На будущий год мы планируем очень большой проект по Яузе. После того как он завершится, Яуза превратится в гигантский парк площадью 700 гектаров", — заявил мэр столицы.