Активисты ОНФ подвели промежуточные итоги «Генеральной уборки» в Смоленске

Активисты Общероссийского народного фронта на совещании в Смоленской области подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" в регионе, сообщает официальный сайт организации.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Смоленской области Олега Лайкова, власти реагируют на тревожные сигналы активистов ОНФ и принимают необходимые меры по ликвидации мусора. Однако некоторые объекты по-прежнему продолжают представлять опасность для окружающей среды: например, жидкие отходы одной из свалок города попадают в озеро, пользующееся популярностью у местных жителей.
"Необходимо ужесточить меры административного воздействия для тех, кто с пренебрежением относится к окружающей среде", — заявил Лайков.