Активисты ОНФ подвели промежуточные итоги «Генеральной уборки» в Смоленске

Активисты Общероссийского народного фронта на совещании в Смоленской области подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" в регионе, сообщает официальный сайт организации.

С начала проекта ОНФ "Генеральная уборка" на интерактивной карте свалок появилось 75 объектов с несанкционированными скоплениями бытовых и строительных отходов в Смоленской области. Активистам удалось добиться ликвидации 25 свалок: четыре объекта ОНФ убрал своими силами в ходе акций, а остальные были устранены органами власти и ответственными организациями после соответствующих обращений.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Смоленской области Олега Лайкова, власти реагируют на тревожные сигналы активистов ОНФ и принимают необходимые меры по ликвидации мусора. Однако некоторые объекты по-прежнему продолжают представлять опасность для окружающей среды: например, жидкие отходы одной из свалок города попадают в озеро, пользующееся популярностью у местных жителей.

"Необходимо ужесточить меры административного воздействия для тех, кто с пренебрежением относится к окружающей среде", — заявил Лайков.